França x Brasil: onde assistir, escalações e arbitragem

A Seleção Brasileira entra em campo neste sábado (3), às 16h (de Brasília), pelas quartas de final dos Jogos Olímpicos. A Canarinho, que se classificou como uma das melhores terceiras colocadas, não terá tarefa fácil no Stade La Beaujoire, em Nantes. Afinal, terá pela frente a França, que contará com o apoio maciço de sua torcida.

As francesas, por outro lado, chegaram nessa fase após terminar a fase anterior na primeira posição do Grupo A.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do SporTV, do Globoplay e da CazéTV.

Como está a França

A França conta com um retrospecto brilhante contra o Brasil. Afinal, jamais perdeu neste confronto, com sete vitórias e quatro empates. Em resumo, para o jogo deste sábado, o técnico Hervé Renard não deve fazer alterações na equipe, que deve contar com a mesma escalação que iniciou a partida contra a Nova Zelândia, na última rodada, na vitória por 2 a 1.

Marie-Antoinette Katoto, do PSG, é o grande nome da França. Aliás, com cinco gols, ela é a artilheira da competição.

Como está o Brasil

A Canarinho, que ainda não conseguiu colocar em prática um bom futebol na Olimpíada, terá o desfalque de Marta, expulsa contra a Espanha. Assim, em seu lugar, o técnico Arthur Elias pode optar por Ana Vitória, jogadora do Atlético de Madrid.

FRANÇA X BRASIL

Olimpíada 2024 – Quartas de final

Data e horário: 03/8/2024, 16h (de Brasília)

Local: Stade La Beaujoire, Nantes (FRA)

BRASIL: Lorena; Adriana, Thais, Lauren, Tarciane e Tamires; Duda Sampaio, Yayá e Ana Vitória (Angelina); Ludmila e Kerolin. Técnico: Arthur Elias.

FRANÇA: Peyraud-Magnin; Lakrar, Renard (Mbock), Élisa de Almeida e Karchaoui; Henry, Geyoro e Bacha (Dali); Delphine Cascarino, Katoto e Le Sommer (Baltimore). Técnico: Hervé Renard.

Árbitro: Tori Penso (EUA)

Auxiliares: Brooke Mayo (EUA) e Kathryn Nesbitt (EUA)

