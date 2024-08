Apoiador brasileiro inicia nova fase na Bielorrússia

O apoiador Fernando Neto, de 21 anos, revelado pelo Náutico e com passagem pelo Treze-PB, está pronto para um novo desafio em sua carreira. O jogador brasileiro assinou com o FC Gomel, da Bielorrússia na segunda quinzena de julho e está ansioso para a temporada 2024/2025. Fernando sempre acreditou no poder do esporte como um caminho para o sucesso. Ele começou a jogar desde novo, em projetos sociais em Recife, que o ajudaram a desenvolver seu talento e paixão pelo futebol.

“Vim de uma comunidade humilde e joguei em projetos sociais desde criança. Fiz toda a minha base no Náutico, onde me destaquei no sub-17 e sub-20. Dessa forma, cheguei no elenco profissional no ano em que fomos campeões pernambucanos em 2021″ disse Fernando Neto.

Agora, no FC Gomel, Fernando vê uma oportunidade única de crescer e se destacar no futebol europeu. Ele expressou sua gratidão e expectativas para essa nova fase da carreira.

“Estou em um clube da Europa e agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Enfim, estar em um clube no exterior pela primeira vez é uma experiência maravilhosa para mim. Agora, é focar nos objetivos para a temporada e alcançar nossas metas” afirmou.

FC Gomel no Campeonato da Bielorrússia

A chegada de Fernando Neto ao Gomel foi recebida com entusiasmo pela torcida e pela comissão técnica. Afinal, agremiação, que já ganhou um título da Bielorrússia (em 2003), confia no potencial de Fernando Neto para ajudar a equipe a alcançar novos patamares e ele é um dos primncipais reforços da equipe. O time atualmente ocupa o sétimo lugar do torneio, copm 21 pontos – 14 atrás do líder Dínamo Minsk. O Gomel, neste sábado (3/8) enfrentará o Slutsk, pela 16ª rodada.

