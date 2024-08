Diego Gonçalves celebra gol e vantagem do Juventude na Copa do Brasil

Diego Gonçalves começou muito bem a sua trajetória com a camisa do Juventude. Após estrear no último fim de semana, o atacante anotou seu primeiro gol pela equipe de Caxias na vitória por 3 a 2 sobre o Fluminense, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na última quinta (1º).

Diego, que entrou no segundo tempo do duelo, ressaltou não só a importância de seu primeiro gol, como também o resultado dentro de casa, que dá vantagem ao time jaconero.

LEIA MAIS: Corinthians recua por Michael por conta de custo elevado

“Muito feliz em fazer um gol importante para o Juventude logo na minha chegada. Vencer em casa na Copa do Brasil nos dá uma vantagem importante para decidir no Rio. Mas o Fluminense é um time perigoso. Não a toa é o atual campeão da Libertadores. Mas estamos preparados para chegar forte”, afirmou.

Antes do confronto decisivo diante do Fluminense, o Juventude volta as atenções para o Brasileiro. Neste domingo (4), o desafio será contra o Corinthians, fora de casa, pela 21ª rodada.

“O jogo com o Corinthians também é importante. O Brasileiro está bem embolado e eles estão próximos de nós na classificação. É um jogo duro atuar em Itaquera, mas vamos confiantes. Ainda estou buscando meu melhor ritmo e entrosamento com o grupo e espero ajudar novamente da melhor maneira”, finalizou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.