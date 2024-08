Fluminense celebra aniversário da conquista da Copa Rio de 1952

O Fluminense comemora, nesta sexta-feira (2), o aniversário de 72 anos do título da Copa Rio de 1952. O Tricolor conquistou a segunda edição da competição, equivalente ao Mundial de Clubes da época, de forma invicta, ao superar o Corinthians na final, disputada em dois jogos, no Maracanã.

O torneio reuniu equipes estrangeiras campeãs e vice-campeãs de seus países no ano anterior, como Áustria Viena (AUS), Grasshopper (SUI), Libertad (PAR), Peñarol (URU), Saarbrucken (ALE) e Sporting (POR). Os finalistas Fluminense e Corinthians, por sua vez, eram os vencedores dos campeonatos carioca e paulista de 1951, respectivamente.

A equipe tinha Zezé Moreira como técnico, além de jogadores históricos, como Castilho, Píndaro, Pinheiro, Bigode, Didi, Telê Santana e Orlando Pingo de Ouro. O Tricolor disputou sete jogos durante a competição, tendo o retrospecto de cinco vitórias e dois empates.

Na fase de grupos, os adversários foram Sporting, Grasshoppers e Peñarol. Na semifinal, o Fluminense venceu o Áustria Viena por 6 a 2 no placar agregado. A partida mais marcante da campanha foi o 3 a 0 contra os uruguaios, cujo elenco era base da seleção campeã mundial de 1950.

Depois de vencer o Corinthians, na ida, por 2 a 0, o Tricolor sagrou-se campeão ao empatar por 2 a 2 na volta, garantindo o título no ano de cinquentenário do clube. Os gols do confronto decisivo foram marcados por Didi e Marinho.

Competição é chancelada pela Fifa

Chancelada por Jules Rimet, Stanley Rous e Ottorino Barassi, dirigentes da Fifa, a competição teve a Prefeitura do Rio como principal apoiadora econômica. Deixou, assim, grandes legados, como o surgimento da Copa dos Clubes Campeões da Europa, a Champions League, em 1955; e, em 2000, a criação do Mundial de Clubes.

