Roma anuncia a contratação do artilheiro do Campeonato Espanhol

A Roma anunciou, nesta sexta-feira (2), a contratação do atacante Artem Dovbyk, que foi artilheiro do último Campeonato Espanhol pelo Girona. Os Giallorossi não informaram o valor pago ao clube catalão pela transferência do atacante, de 27 anos.

A imprensa italiana, contudo, afirma que a negociação pode chegar a 38,5 milhões de euros (cerca de R$ 236 milhões). O contrato do ucraniano com a Roma será válido até junho de 2029. Ao mesmo tempo, ele chega para substituir o belga Lukaku, que não renovou contrato e retornou ao Chelsea.

O Girona foi a grande sensação do Campeonato Espanhol na última temporada. Afinal, terminou a competição na terceira colocação, com 81 pontos, atrás apenas do campeão Real Madrid e do Barcelona, e à frente do Atlético de Madrid. Assim, garantiu pela primeira vez na sua história uma vaga na Liga dos Campeões. O grande destaque foi justamente Dovbyk, que anotou 24 gols em 36 partidas, além de ter contribuído com oito assistências.

Roma forte na janela de transferências

A contratação do artilheiro de La Liga aponta para uma Roma forte no mercado de transferências. Afinal, o clube italiano já havia contratado outro atacante nesta janela: o argentino Matìas Soulé, de 21 anos, por 30 milhões de euros (R$ 183,4 milhões). O jovem atuava pela rival Juventus. Além dele, o meia Enzo Lee Fée, de 24 anos, também chegou vindo do Rennes.

Dovbyk disputou a Eurocopa neste ano pela Ucrânia. No entanto, não balançou as redes na competição. Todavia, já soma dez gols em 31 aparições pela seleção.

Na Roma, o atacante vai vestir a camisa 11, sendo o primeiro jogador ucraniano da equipe da capital italiana. Outro ponto curioso é que os Giallorossi nunca haviam contratado nenhum artilheiro de uma liga europeia na temporada anterior.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.