Aloísio Chulapa visita CT do São Paulo na véspera do jogo com o Flamengo

O São Paulo recebeu uma visita ilustre nesta sexta-feira (2). O ex-atacante Aloísio Chulapa compareceu ao CT da Barra Funda para rever os amigos, entre eles Muricy Ramalho.

O Tricolor divulgou imagens do ex-jogador com o atual coordenador técnico, que o comandou no Mundial de Clubes em 2005 e no tricampeonato brasileiro de 2006, 2007 e 2008. Os dois mantêm longa amizade desde a época que estavam juntos no São Paulo.

Aloísio também apareceu cumprimentando o lateral-direito Rafinha e conheceu o atual treinador, Luis Zubeldía.

A presença do ex-jogador pode ser bons fluidos para o Tricolor, que enfrenta o Flamengo neste sábado (3), no Morumbis, às 21h30 (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até o momento, já foram vendidos 46 mil ingressos para o jogão.

