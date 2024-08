Olimpíadas: TV argentina anuncia jogo contra a França com música racista

O duelo entre França e Argentina nos Jogos Olímpicos de Paris reacendeu a polêmica entre às seleções após a Copa América. Durante a comemoração do título do torneio continental, os jogadores argentinos entoaram um cântico racista contra os franceses. Agora foi a vez de uma TV argentina reproduzir a música para anunciar o duelo na Olimpíada.

Um trecho da chamada veiculada pelo ‘Canal 9’ exibe torcedores cantando a música racista e xenofóbica registrada por Enzo Fernández em uma live dentro do ônibus da delegação argentina há duas semanas. O episódio teve grande repercussão. Como resultado, representes do governo do país sul-americano tiveram que pedir desculpas aos franceses.

Enzo, inclusive, acabou voltando ao olho do furacão por causa de uma homenagem feita pelo River Plate, seu ex-clube. No Monumental de Nuñez, o jogador do Chelsea recebeu o cântico racista da arquibancada. O jogador do Chelsea, contudo, vem tentando melhorar sua imagem com pedidos de desculpas.

Veja o vídeo da TV argentina:

A TV argentina Canal 9 anunciou o jogo entre as seleções olímpicas de Argentina e França com a aquepa música racista. Seria uma pena se isso chegasse nos franceses e o jogo tivesse cenas lamentáveis. Melhor deixar baixo. La chaîne de télévision argentine Channel 9 a annoncé le… pic.twitter.com/oBI5JCvQUl — Irlan Simões ???? (@IrlanSimoes) August 2, 2024

Delegação da Argentina é vaiada na França

O jogo entre França e Argentina é o primeiro duelo entre as seleções após o episódio racista. Entretanto, o país sul-americano vem sofrendo rejeição por parte dos franceses desde o início dos Jogos Olímpicos. Vaias ao hino argentino e torcida para os adversários são alguns dos exemplos do impacto negativo que o cântico causou a imagem do país em solo francês.

