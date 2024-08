Irmã de Neymar faz post enigmático sobre sua vida

Irmã de Neymar, Rafaella Santos agitou às redes sociais com uma postagem sobre seu momento pessoal. Em seu perfil no Instagram, a influencer compartilhou uma frase para refletir sua relação com a vida pública e privada.

No story, Rafaella expôs seu desejo atual por menos visibilidade e mais “paz”.

“Vida privada, poucos amigos e vivendo em paz. Não quero ser visto, quem dirá lembrado”, diz o post que compartilhou.

Nesta semana, a irmã do astro brasileiro fez postagens durante sua estadia na Espanha. Nas fotos, a influenciadora aparece de biquíni a bordo de um iate. O modelo Alguns amigos também estão presentes nos registros.

Proximidade de Rafaella e ex-amante de Neymar

Rafaella Santos mantém uma relação de amizade com Amanda Kimberlly, mãe de Helena, fruto da relação extraconjugal com Neymar. A irmã do jogador, aliás, é madrinha da recém-nascida. O caso entre os dois aconteceu no período em que Bruna Biancardi estava na reta final da gravidez de Mavie, também filha do ídolo santista.

Entretanto, a mesma proximidade não é aparente na relação entre Rafaella e Biancardi, que retomou a relação com Neymar mesmo com o camisa 10 assumindo a filha com Kimberlly. Entre às polêmicas, indiretas e um suposto ‘unfollow’ da irmã do jogador à modelo.

