São Paulo x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo e Flamengo entram em campo neste sábado (3), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no MorumBIS, em São Paulo (SP), às 21h30 (de Brasília). Na classificação, o Tricolor, com 32 pontos, é o sexto colocado, enquanto o Rubro-Negro, com 40, é o líder da competição. Ambas as equipes vêm de vitória no meio da semana, pela Copa do Brasil.

Onde assistir

O Premiere transmite a partida.

Como está o São Paulo

O técnico Luis Zubeldía não terá o atacante Luciano. Afinal, ele recebeu o terceiro cartão amarelo no banco de reservas durante o duelo contra o Fortaleza e terá que cumprir suspensão automática. Assim, abre uma vaga no sistema ofensivo do São Paulo. O treinador argentino deve centralizar Lucas e colocar um atacante de velocidade na direita. Wellington Rato e Erick disputam essa vaga. Além disso, na lateral-direita, Rafinha e Igor Vinícius estão à disposição e também lutam por um lugar no time titular.

Por fim, Pablo Maia e Alisson seguem como os únicos representantes no departamento médico. O Tricolor é o sexto colocado com 32 pontos e precisa da vitória para seguir sonhando com as primeiras posições.

Como está o Flamengo

Por conta do confronto da próxima quarta-feira contra o Palmeiras, também em São Paulo, o Flamengo entra em campo com um time completamente modificado. Mas, além de poupar alguns jogadores já pensando na decisão no Allianz, o técnico Tite já não contaria com Pedro e Luiz Araújo, suspensos, e De La Cruz e Cebolinha, no departamento médico.

A tendência, aliás, é que o ataque rubro-negro conte com Gabigol, Matheus Gonçalves, Bruno Henrique e Carlinhos.

SÃO PAULO X FLAMENGO

21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 03/8/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: MorumBIS, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael, Rafinha (Igor Vinícius), Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Bobadilla e Lucas; Ferreira, Erick (Wellington Rato) e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

FLAMENGO: Rossi; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Viña, Léo Ortiz, Allan e Gabigol; Matheus Gonçalves, Bruno Henrique, e Carlinhos. Técnico: Tite.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

