Caio Mello chega a 15 jogos pelo Ypiranga e avalia o período no clube

Caio Mello vem sendo titular no Ypiranga - (crédito: Foto: Wilson Castro / YFC)

Com pouco mais de quatro meses em Erechim, Caio Mello conquistou seu lugar na equipe do Ypiranga. O camisa 8 consolidou-se como uma peça importante do time e fez sua 15ª partida pelo clube gaúcho desde então. Desta vez diante de um ex-rival dos épocas de Santa Cruz, o Náutico, na última quarta-feira (31). Caio está em campo em 93% dos jogos desde que chegou.

“Primeiro agradecer ao clube e aos companheiros pela oportunidade de ter completado 15 jogos. A avaliação é muito positiva, nosso elenco é muito qualificado e isso ajuda também. Difícil falar sobre metas individuais quando tenho um jogo que é voltado muito para o coletivo. Esse número vem de acordo com os bons jogos”, disse o meio-campista.

Com Caio em campo pela Série C, o time venceu sete partidas e empatou duas em 13 jogos, mantendo assim um aproveitamento de 59% dos pontos disputados. O Ypiranga ainda tem uma partida adiada a ser jogada, totalizando assim três jogos até o fim da primeira fase. O duelo será contra o Caxias, em casa. Duelo importante para confirmar de vez a classificação para a segunda fase da Série C, de forma antecipada.

“Serão três partidas complicadas, pois a competição está afunilando, porém dois desses jogos são em casa, então temos que pontuar para garantir o quanto antes essa classificação à segunda fase. Estamos focados no domingo contra a Ferroviária, um jogo difícil, e depois sim iremos pensar no jogo contra o Caxias, neste clássico gaúcho”, completou.

Ypiranga e Ferroviária, que ocupa no momento a quinta colocação na tabela, enfrentam-se neste domingo, às 16h30 (de Brasília).

