Sporting x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

Jogadores do Sporting durante treinamento da equipe - (crédito: Foto: Divulgação / Sporting)

A temporada 2024/25 vai começar oficialmente no futebol português. Neste sábado (3), Sporting e Porto se enfrentam, às 16h15 (de Brasília), em partida válida pela final da Supercopa de Portugal. O duelo no Estádio Municipal de Aveiro coloca frente a frente os atuais vencedores do Campeonato Português e da Taça de Portugal na briga por mais um título nacional.

Como chega o Sporting

O Sporting vem de uma vitória convincente sobre o Athletic Bilbao por 3 a 0, que garantiu o troféu amistoso Cinco Violinos. Além disso, antes do triunfo sobre o clube do País Basco, os Leões bateram o Sevilha por 2 a 1 e empataram frente ao Saint Gilloise, da Bélgica, por 2 a 2.

No entanto, o Sporting terá alguns desfalques para a partida deste sábado. Dessa forma, Nuno Santos e Matheus Reis serão ausências para o técnico Rúben Amorim.

Como chega o Porto

Por outro lado, o Porto vem de uma goleada sobre o Al-Nassr, time da Arábia Saudita que conta com Cristiano Ronaldo no elenco, por 4 a 0. Mas, anteriormente, o Dragão havia batido o Sturm Graz, da Áustria, em outro amistoso de pré-temporada.

Ao mesmo tempo, Francisco Conceição e Galeno, jogadores importantes da equipe, aparecem como dúvidas para a final da Supercopa de Portugal.

Sporting x Porto

Final da Supercopa de Portugal

Data e horário: sábado, 03/08/2024, às 16h15 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Aveiro (POR)

Sporting: Kovacevic; Quenda, Debast, Diomande, Inácio, Catamo; Morita, Hjulmand; Trincão, Pedro Gonçalves, Gyokeres. Técnico: Rúben Amorim.

Porto: Diogo Costa; João Mário, Octávio, Zé Pedro, Martim; Varela, Grujic; Borges, Nico, Galeno; Namaso. Técnico: Vítor Bruno.

Árbitro: João Pinheiro (POR).

Assistentes: Bruno Jesus (POR) e Luciano Maia (POR).

VAR: Tiago Martins.

Onde assistir: Sport TV1 (em Portugal) — sem transmissão na TV para o Brasil

