Atlético terá mudanças no time para o duelo contra o Criciúma

Gabriel Milito terá de fazer mudanças no time do Atlético - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

O técnico Gabriel Milito fará algumas mudanças no time do Atlético para o duelo contra o Criciúma, no Heriberto Hulse, às 20h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

A principal e mais sentida certamente é a saída do atacante Hulk. O camisa 7 lesionou a panturrilha direita e ficará afastado por, pelo menos, 30 dias. Assim, a tendência é que Eduardo Vargas seja acionado para a posição.

Outras duas mudanças podem acontecer. O volante Fausto Vera está liberado para jogar. Ele ficou fora do jogo contra o CRB, pela Copa do Brasil, por já ter participado da competição pelo Corinthians. Para a vaga dele, Alan Franco foi acionado.

Ainda entre os volantes, Rodrigo Battaglia está liberado de suspensão. No entanto, ele é utilizado como zagueiro, mesmo após as contratações para a defesa na janela de transferências.

Todavia, com a expulsão de Lyanco no último jogo, a tendência é que Battaglia seja novamente acionado como defensor.

Com o retorno de Battaglia, portanto, fica a dúvida se o treinador atleticano vai manter o esquema com três zagueiros e Bruno Fuchs fechando pelo lado direito ou se vai mudar o esquema de jogo e retornar com Saravia para a lateral.

O provável Atlético é: Matheus Mendes, Bruno Fuchs (Saravia), Rodrigo Battaglia e Junior Alonso; Otávio, Fausto Vera (Alan Franco), Gustavo Scarpa, Bernard e Arana; Paulinho e Vargas. Técnico: Gabriel Milito.

