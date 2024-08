Flamengo x Fluminense (Carioca sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

O Campeonato Carioca sub-20 reserva o tradicional clássico Fla-Flu neste sábado (3), às 10h (de Brasília), na Gávea, pela 9ª rodada da Taça Guanabara. Assim, restam apenas três rodadas para o fim dessa primeira fase, sendo que os oito primeiros avançam na competição estadual.

Dessa forma, de um lado, o Flamengo soma 19 pontos e ocupa a liderança, com um ponto a mais que o arquirrival Vasco. Do outro, o Fluminense está em quarto, com 15.

Onde assistir

O confronto deste sábado (3) terá a transmissão da FlaTV.

Como chega o Flamengo

O Rubro-Negro vem de três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro da categoria. Nesse sentido, com apenas uma derrota no Estadual, a equipe tenta vencer o Tricolor para chegar nas duas últimas rodadas na liderança, na briga pelo título da Taça Guanabara.

Como chega o Fluminense

A equipe sub-20 do Tricolor chega embalada depois de conquistar quarta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro da categoria Por fim, no Estadual, os comandados do técnico Romulo Rodríguez ainda têm chance de brigar pelo título da Taça Guanabara. Para isso, aliás, precisam encurtar a distância para o líder Flamengo.

FLAMENGO X FLUMINENSE

Campeonato Carioca (Taça Guanabara) Sub-20 – 9ª rodada

Data e horário: 03/8/2024, 10h (de Brasília)

Local: Gávea, Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Dyogo Alves; Daniel Salves, Iago, Da Mata e Carbone; Jean Carlos, Adriel e Rayan Lucas; Wallace Yan, Lorran e Shola. Técnico: Filipe Luís.

FLUMINENSE: Kevyn Vinícius; Júlio Fidelis, Gorgulho, Gustavo Cintra e Léo Jance; Fabinho, Riquelmy Tavares, Thiago Tavares; Arthur, Agner e Isac Martins. Técnico: Rômulo Rodriguez

Árbitro: José Henrique Fernandes Vieira (RJ)

Assistentes: Pedro Alves Soares e Guilherme Ribeiro Kierpel

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.