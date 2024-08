Mauricio reencontra o Internacional como jogador do Palmeiras

No próximo domingo (4), o Palmeiras encara o Internacional, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos personagens do confronto é o meia Mauricio, que defendia o Colorado e atualmente é do Verdão.

Para deixar o reencontro mais apimentado, o jogador estava no Inter até o fim de junho, quando topou o desafio de vestir as cores do Verdão e trabalhar com Abel Ferreira. Por falar no comandante, ele foi um dos mais entusiastas na contratação de Mauricio, que até o momento, busca a sua adaptação ao Palmeiras.

Desde a sua chegada, o jogador atuou uma vez como titular. Diante do Vitória, ele ganhou a confiança do treinador, porém, assim como todo time, não foi bem na derrota dentro do Allianz Parque.

Apesar da crise dentro das quatro linhas, Abel Ferreira vai poupar os principais jogadores e o meio-campista terá uma nova oportunidade. Por conta disso, ele fica com a vaga de Raphael Veiga, atualmente, o titular.

O Palmeiras é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos. Nos últimos quatro jogos, o Verdão perdeu três e venceu apenas um.

