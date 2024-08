Santos empata com Sport e perde 100% na Vila Belmiro pela Série B

Nesta sexta-feira (2), Santos e Sport ficaram no empate por 1 a 1 , pela 19ª rodada da Série B. Os gols saíram com Guilherme pelo Peixe e Gustavo Coutinho para o Leão. Com a igualdade, o time da Baixada Santista se mantém na liderança do torneio, com 34 pontos. Os pernambucanos estão na quarta colocação, com 29 pontos.

Calendário

Na próxima jornada, o Santos encara o Paysandu, em Belém do Pará. Enquanto isso, o Sport mede forças contra o Amazonas, em Recife.

Primeiro tempo truncado com gol do Santos

Os primeiros 45 minutos foram disputados. O Peixe, por atuar dentro do seu estádio, tentou encurralar o Sport, mas pouco criava. Inclusive, quem teve a primeira chance foi o Leão. Em dois lances seguidos, o time pernambucano parou em duas defesas excelentes de Gabriel Brazão.

Quando o Peixe encaixou o seu contra-ataque, a equipe de Carille foi mortal. Guilherme saiu em velocidade e bateu cruzado para vencer Caíque França, 1 a 0. Apesar da vantagem, o time da casa só administrou o marcador e pouco agrediu o Leão.

Segundo tempo e igualdade do Sport

Na etapa final o Santos buscou matar o confronto, mas encontrava dificuldades para incomodar o adversário. A principal chance veio com Guilherme, porém o Willian chutou cruzado e a bola passou rente ao poste do goleiro. Na reta final, o Sport encontrou o seu gol. Jair abriu o braço e cortou o passe dentro da área com a mão. O juiz deu pênalti e Gustavo Coutinho converteu com chute forte, 1 a 1.

SANTOS 1 X 1 SPORT

19ª rodada da Série B do Brasileiro

Data: 02/8/2024

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Público pagante: 13.629

Renda: R$ 609.553,75

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Jair e Escobar (Souza, 40’/2ºT); João Schimidt, Diego Pituca e Serginho (Rincón, 19/2ºT); Otero (Patati, 40’/2ºT), Guilherme e Furch (Willian, 19’/2ºT). Técnico: Fabio Carille.

SPORT: Caíque Souza; Fabinho (Di Placido, 40’/2ºT), Luciano Castán, Chico e Dalbert (Zé Roberto, 28’/2ºT); Felipe, Fábio Matheus (Luciano, intervalo), Fabricio Dominguez e Felipinho (Lenny Lobatto, intervalo); Barletta (Igor Cariús, 28’/2ºT) e Gustavo Coutinho. Técnico: Guto Ferreira.

Gols: Guilherme, 28’/1ºT (1-0); Gustavo Coutinho, 36’/2 (1-1)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Ricardo Junio de Souza (MG)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (MG)

Cartões amarelos: Serginho, Escobar (SAN) Felipinho, Fabricio Domínguez (SPO)

Cartões vermelhos: –

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.