São Paulo inicia ‘mês decisivo’ querendo se manter na luta pelas três competições

O São Paulo se prepara para uma maratona repleta de duelo decisivos no mês de agosto. Afinal, o Tricolor terá duelos direto contra líderes do Campeonato Brasileiro além de decidir sua vida na Copa do Brasil e na Libertadores. Com isso, também surge a dúvida de como o técnico Luis Zubeldía vai dosar o elenco e s e vai dar prioridade para alguma competição.

Neste sábado (3), às 21h30, o São Paulo encara o Flamengo, no MorumBIS, pelo Campeonato Brasileiro. Uma vitória diante do líder joga a equipe novamente na briga pelo título. Depois do duelo contra o Rubro-Negro, o Tricolor encara o Goiás pelo duelo de volta da Copa do Brasil. Como venceu por 2 a 0 em casa, a equipe de Zubeldía tem ótima vantagem para avançar para as quartas de final.

Depois , novo duelo pelo Campeonato Brasileiro, desta vez contra o Atlético-GO, novamente em casa, no dia 11. Na sequência, o São Paulo inicia sua disputa por uma vaga nas quartas de final da Libertadores. Afinal, o Tricolor encara o Nacional, do Uruguai nos dias 15 e 22 de agosto, pelas oitavas de final da competição. Entre os dois duelos, o Soberano terá um clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

Por fim, o São Paulo tem o Vitória, no MorumBIS, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta sequência desgastante, Zubeldía tem que definir com sabedoria quem poupar e quando preservar os atletas para seguir vivo no máximo de competições possíveis. Nos últimos anos, o Tricolor optou por priorizar as copas, mas uma sequência positiva no mês de agosto joga a equipe na luta pelo título brasileiro.

