Fluminense oficializa a contatação do uruguaio Facundo Bernal

O Fluminense oficializou a contratação do jovem meia Facundo Bernal. O uruguaio, com apenas 20 anos de idade, apresentou-se no CT Carlos Castilho, onde realizou exames médicos e assinou um contrato definitivo com o Tricolor, válido até julho de 2028. Antes de se juntar ao Fluminense, Bernal jogava pelo Defensor-URU.

Considerado uma das grandes promessas do futebol sul-americano, Bernal, em resumo, foi titular em todas as seleções de base do Uruguai e recentemente recebeu sua primeira convocação para a seleção principal, comandada por Marcelo Bielsa. No Defensor, ele conquistou o título da Copa Uruguay duas vezes.

Reforço do Fluminense já jogou pela seleção principal

O jogador expressou sua alegria com a nova fase da carreira: “A verdade é que estou inegavelmente muito feliz. Eu sempre quis dar esse salto na minha carreira e o Fluminense é uma das maiores equipes do Brasil e o atual campeão da América. Estou muito contente”, afirmou Bernal. Ele acrescentou: “Já faz um tempo que me falaram sobre a oportunidade de jogar no Fluminense, e desde o primeiro momento eu disse ao meu representante que queria estar aqui, que gostaria de estar no Tricolor. Felizmente tudo foi feito para que isso se concretizasse”.

Nascido em Montevidéu, capital do Uruguai, Facundo Bernal começou no Defensor e fez sua estreia como jogador profissional em fevereiro de 2022. Apesar da pouca idade, já havia se tornado capitão da equipe. Suas boas atuações, por fim, garantiram convocações constantes para as seleções de base do Uruguai. Sua estreia na seleção principal, afinal, ocorreu em 31 de maio deste ano, no amistoso contra a Costa Rica, que terminou em 0 a 0.

