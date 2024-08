Corinthians tenta Talles Magno por empréstimo

Talles Magno está com poucas chances no elenco do NY City - (crédito: Foto: Tommie Battle / NYFC)

O atacante Talles Magno está decidido a retornar ao Brasil neste momento, tendo dado o “ok” para que Corinthians e New York City iniciem as negociações para sua transferência. Este cenário é diferente do que outros clubes encontraram no passado, quando Talles Magno desejava continuar no exterior. Agora, buscando uma maior sequência de jogos, o jovem de 22 anos já está disposto a retornar ao seu país natal.

O Corinthians está tentando viabilizar a contratação por empréstimo, a fim de não sobrecarregar financeiramente o clube, que enfrenta dificuldades econômicas. Vale lembrar que Talles custou cerca de R$ 60 milhões ao New York City em 2021 e tem contrato com o clube norte-americano até o fim de 2026.

Apesar disso, Talles Magno não se encaixa no perfil de reforço desejado pela patrocinadora máster do Corinthians, que reservou R$ 57 milhões para investir em um reforço midiático. Esta verba pode ser utilizada nesta janela de transferências ou ser guardada para o futuro.

Corinthians vê carência no elenco na posição de Talles

Devido a uma lesão no joelho, o atacante jogou pouco neste ano. Após cinco meses sem atuar, ele voltou a campo há duas semanas. Desde então, participou de três partidas, duas entrando no segundo tempo e uma como titular.

No último dia 20, o narrador e apresentador norte-americano J.R. DiBart relatou uma declaração de Talles Magno:

– Minhas conversas com o técnico (Nick Cushing) não são boas, e agora não jogo. Nos treinos, sou talvez o melhor… E treino muito. Não sei (se vou ficar). Acho que não.

Recentemente, Atlético-MG e Vasco, clube que revelou o jogador, também demonstraram interesse no jovem atacante. Ele chegaria ao Corinthians para uma posição vista como carente pela diretoria e comissão técnica. Além disso, o Timão também manteve conversas recentes com o uruguaio Brian Rodríguez e o equatoriano Gonzalo Plata, que atuam no mesmo setor.

