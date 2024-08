Atlético de Madrid anuncia zagueiro campeão da Eurocopa

O Atlético de Madrid anunciou neste sábado (3) a contratação do zagueiro Robin Le Normand, campeão da Eurocopa com a Espanha. O defensor manifestou o desejo de defender o Colchonero que, a partir da decisão da Real Sociedad, deu seguimento às negociações.

Assim, o clube da capital espanhola fecha contrato com o zagueiro até junho de 2029. De acordo com o jornal “As”, os Colchoneros pagaram cerca de 34,5 milhões de euros fixos (mais de R$ 215 milhões), além de 5 milhões de euros conforme metas batidas durante o vínculo assinado.

Le Normand foi titular na conquista da Eurocopa com a Espanha. No entanto, o destaque do jogador em La Liga não é de hoje. O zagueiro atuava no time principal da Real Sociedad desde 2018, com 221 partidas e seis gols marcados.

Porém, por conta do bom desempenho na Eurocopa, o Atlético de Madrid virou seus olhos para Le Normand, acreditando ser o zagueiro ideal para o sistema defensivo. Na competição continental, foram seis jogos disputados. Ficou fora apenas na semifinal, contra a França, pois estava suspenso.

Le Normand poderá estrear oficialmente no Atlético de Madrid no dia 19, quando o time abre a temporada em La Liga contra o Villarreal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.