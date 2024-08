Fluminense tenta manter escrita de 13 anos, como mandante, contra o Bahia

Depois da derrota para o Juventude, pela Copa do Brasil, o Fluminense volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro e tenta, enfim, deixar a zona de rebaixamento. Para isso, os comandados do técnico Mano Menezes terão que vencer o Bahia, no domingo (4), às 16h (de Brasília), no Maracanã, e torcer por uma pequena combinação de resultados.

Além do triunfo, terá que torcer por tropeços de pelos menos dois desses times: Grêmio, Corinthians, Vitória e Cuiabá. Os dois últimos, por sinal, se enfrentam neste sábado (3), no Barradão, e um empate seria ótimo para as pretensões da equipe carioca, que terá de volta dos titulares.

O Fluminense tem um ótimo retrospecto, como mandante, diante do Bahia ao longo da história do Campeonato Brasileiro, com apenas três derrotas. Sendo assim, o time não perde para o adversário em solo carioca desde 2011, com gol de Jobson, nos acréscimos, no Nilton Santos.

O tento interrompeu, na época, uma série invicta de mais de 20 anos da equipe carioca, que não perdia para o Esquadrão Tricolor desde 1990. Desde 18 de junho de 2011, foram seis vitórias para o time de Laranjeiras e três empates, como mandante. Além disso, foram quinze gols marcados e apenas quatro sofridos.

Curiosamente, a vitória do Bahia em 1990 aconteceu no estádio de Laranjeiras, com uma goleada por 4 a 1. Desse modo, o time de Salvador não vence o Tricolor carioca no Maracanã desde 1987. Na época, Ronaldo Marques estufou a rede de Paulo Victor, aos 41, do segundo tempo.

Retorno dos titulares

Na última temporada, o Fluminense venceu por 2 a 1, com gols de Lelê e Gabriel Pirani, enquanto Vinícius Mingotti descontou. Para o duelo deste domingo (4), Mano terá retornos de nomes como Thiago Silva, André e Samuel Xavier, assim como de Arias e Ganso, que entraram no segundo tempo contra o Juventude.

Por fim, a presença de Cano ainda é incerta, enquanto Marquinhos e Nonato estão lesionados. Felipe Melo, Isaac e Terans estão na transição para os trabalhos com o grupo

Confira a escrita como mandante

1 – Fluminense 2 x 1 Bahia – Brasileirão 2023 (Maracanã)

2 – Fluminense 2 x 0 Bahia – Brasileirão 2021 (Maracanã)

3 – Fluminense 1 x 0 Bahia – Brasileirão 2020 (Maracanã)

4 – Fluminense 2 x 0 Bahia – Brasileirão 2019 (Maracanã)

5 – Fluminense 1 x 1 Bahia – Brasileirão 2018 (Maracanã)

6 – Fluminense 1 x 1 Bahia – Brasileirão 2017 (Maracanã)

7 – Fluminense 1 x 1 Bahia – Brasileirão 2014 (Mané Garrincha)

8 – Fluminense 1 x 0 Bahia – Brasileirão 2013 (Maracanã)

9 – Fluminense 4 x 0 Bahia – Brasileirão 2012 (Nilton Santos)

