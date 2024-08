Athletico x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Athletico-PR e Grêmio se enfrentam pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (4), na Ligga Arena. O confronto terá início às 16h (horário de Brasília) e marca o encontro entre o time paranaense, que ocupa a 8ª posição, com 28 pontos, e os gaúchos, que estão na 16ª colocação, com 18.

Onde Assistir

O canal Cazé TV no Youtube fará a transmissão para membros e assinantes do Prime Video.

Como chega o Athletico

O Athletico tem apenas um desfalque para o duelo contra o Grêmio. O lateral-direito Léo Godoy está suspenso devido ao terceiro cartão amarelo. No entanto, diante da maratona de jogos, o técnico Martin Varini pode optar por preservar alguns titulares nesta partida.

Bruno Zapelli, que vem de uma sequência de seis partidas como titular, é inegavelmente um dos candidatos a receber descanso. O zagueiro Kaique Rocha, também com seis jogos consecutivos, afinal, também pode ser poupado. Com isso, jogadores como Gamarra e João Cruz podem surgir como novidades na escalação do Athletico. Ambos receberam recentemente oportunidades no time titular em jogos do Campeonato Brasileiro. Outra possível, por fim, mudança é a entrada de Julimar, que, embora tenha sido reserva contra o Bragantino na última quarta-feira (31), está em ótima fase na temporada.

Como chega o Grêmio

Por outro lado, o Grêmio empatou na primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians, ficando no 0 a 0, e agora decidirá a vaga em casa. Após o jogo, Renato Gaúcho expressou preocupação com o gramado sintético da Ligga Arena. Portanto, a expectativa é que o técnico faça alterações na escalação titular para evitar lesões.

Dois jogadores, em suma, voltaram aos treinamentos antes do confronto. Diego Costa, recuperado de lesão, e Braitwhate treinaram, afinal, com o grupo. Contudo, Pavón está fora devido ao terceiro cartão amarelo. A dupla Matías Arezo e Miguel Monsalve, em resumo, pode começar como titular.

ATHLETICO X GRÊMIO

Campeonato Brasileiro – 21ª Rodada

Data e horário: 4/8/2024, 16h (de Brasília)

Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

ATHLETICO: Léo Linck; Erick, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho e Christian; Cuello, Zapelli e Cannobio; Mastriani.Técnico: Martin Varini

GRÊMIO: Marchesín (Rafael); Rodrigo Ely, Jemerson e Natã; Fábio, Carballo, Dodi e Mayk; Gustavo Nunes, Miguel Monsalve e Miguel Arezo. Técnico: Renato Gaúcho

Árbitro: Matheus Candançan (SP)

Assistentes: Daniel Marques (SP) e Schumacher Gomes (PB)

VAR: Rodrigo Dalonso (SC)

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.