São Paulo x Flamengo, ao vivo, com a Voz do Esporte, às 20h

Neste sábado (3/8), pela 21ª rodada do Brasileiro, São Paulo e Flamengo se enfrentam. A partida será no MorumBIS, em São Paulo (SP), às 21h30 (de Brasília). Na classificação, o Tricolor, com 32 pontos, é o sexto colocado, enquanto o Rubro-Negro, com 40, entrou na rodada como o líder da competição. Ambas as equipes vêm de vitória no meio da semana, pela Copa do Brasil. Para você não perder nada deste duelo que é a reedição da final da Copa do Brasil-2023 (deu São Paulo), a Voz do Esporte programou uma cobertura-raiz. A Jornada Esportiva começa com um pré-jogo com todas as informações das equipes. E assim que a bola rolar, Aldo Luiz estará na narração.