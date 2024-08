Grêmio e Arena têm reunião com órgãos de segurança para tentar adiantar volta dos jogos

Funcionários da Arena do Grêmio quando houve o início da recuperação do estádio - (crédito: Foto: Emanuel Prestes / Arena do Grêmio)

O Grêmio junto com a Arena já tiveram uma reunião com autoridades de segurança. A intenção desse encontro foi definir as operações do estádio para o retorno dos jogos ao palco depois das tragédias das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. O clube e a administração da Arena tentam adiantar a volta das partidas ainda em agosto. O prazo inicial é primeiro de setembro.

Exatamente quando o Imortal vai receber o Atlético, em duelo pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube e a gestora do estádio desejam que haja liberação da Arena no dia 17 de agosto. No caso, para o embate com o Bahia.

O principal ponto que as duas partes tentam solucionar é o fornecimento dos geradores de energia. Afinal, até o momento o estádio recebe somente energia de maneira externa, por meio de concessionária. Por este motivo e até mesmo outras pendências, a Arena deve ser reaberta com restrições ao público. Através de nota, o Grêmio comunicou que provavelmente irá divulgar mais detalhes em breve. A recuperação da Arena começou há dois meses, inclusive com a troca do gramado.

Confira a nota do Grêmio

“Grêmio e Arena promoveram uma reunião nesta semana na Federação Gaúcha de Futebol com diversas entidades para definir as medidas de segurança e operação do primeiro jogo na Arena após a inundação. Participaram da reunião a Federação Gaúcha de Futebol, o Poder Judiciário, o Corpo de Bombeiros, a Brigada Militar, a Polícia Civil, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), o DMLU entre outras instituições que se relacionam com a realização das partidas.

A volta está inicialmente marcada para o dia 1º de setembro, no jogo contra o Atlético-MG, mas a Arena e o Grêmio estão empenhados em conseguir antecipar a retomada para o dia 17 de agosto, no duelo diante do Bahia, ambos pelo Campeonato Brasileiro.

Durante a reunião, foram discutidos vários aspectos relevantes, sempre tendo por foco principal a segurança dos torcedores e atletas. A ideia é permitir um público restrito, a quantidade exata de espectadores depende de algumas condições mínimas que serão confirmadas nos próximos dias.

Um dos pontos críticos é a operação com geradores, já que a Arena ainda não tem alimentação de energia via concessionária.

Tão logo avaliadas as condições mínimas necessárias para a realização do jogo de retomada, novos detalhes serão divulgados

