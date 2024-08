Grêmio terá novidades contra o Athletico; veja os relacionados

Renato em treino do Grêmio - (crédito: Foto: Luis Eduardo Muniz / Grêmio FBPA)

O Grêmio desembarcou em Curitiba para uma sequência de quatro jogos em 10 dias. Segundo o portal GZH, o técnico Renato Portaluppi levou 32 jogadores no total e terá quase todo o elenco à disposição durante o período. Diego Costa e os reforços Braithwaite e Aravena são as principais novidades.

Apesar de os atacantes terem viajado com o elenco, a tendência é que não entrem contra o Athletico. O dinamarquês, afinal, ainda não teve o seu nome publicado no BID e deve fazer a sua estreia contra o Cuiabá, no dia 10. Já Diego Costa, aliás, será poupado para enfrentar o Corinthians.

Apenas Rodrigo Caio e André Henrique, aliás, ficaram em Porto Alegre. Lesionados, os jogadores não tem condições de jogo. Pavón, suspenso, não jogará contra o Athletico, mas fica com o grupo para os próximos jogos.

Grêmio e Athletico se enfrentam às 16h deste domingo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor abre a rodada na 16ª colocação, com 18 pontos, e precisa de um resultado positivo para não retornar à zona de rebaixamento.

Relacionados do Grêmio

Goleiros: Marchesín, Caíque e Rafael Cabral;

Laterais: João Pedro, Fábio, Reinaldo e Mayk;

Zagueiros: Pedro Geromel, Walter Kannemann, Rodrigo Ely, Jemerson, Gustavo Martins e Natã;

Volantes: Edenílson, Villasanti, Dodi, Pepê, Carballo, Ronald, Du Queiroz e Mila;

Meias: Cristaldo, Monsalve e Nathan;

Atacantes: Diego Costa, Braithwaite, Soteldo, Arezo, Aravena, Gustavo Nunes, Nathan Fernandes e Pavón.

