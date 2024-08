Lorena celebra classificação brasileira às semifinais da Olimpíada: ‘Na raça’

A Seleção Brasileira conquistou uma vitória surpreendente por 1 a 0 sobre a França, nas quartas de final da Olimpíada, neste sábado (3/8). O triunfo que garantiu a classificação para as semifinais teve alguns personagens importantes, como a atacante Gabi Portilho e a goleira Lorena.

Aliás, a arqueira é o principal destaque do Brasil no torneio. No confronto diante das donas da casa não foi diferente. Isso porque Lorena defendeu um pênalti ainda no primeiro tempo. Ela celebrou a classificação e aproveitou a oportunidade para rebater algumas críticas.

“É tudo fruto de um trabalho né?! Às vezes as pessoas não sabem o que estamos trabalhando aqui dentro e por estarem do lado de fora acabam nos criticando. Porém não sabem o quanto nós trabalhamos. Fazemos de tudo para entregar o que vocês viram hoje. Não faltou entrega, dedicação do grupo. É isso o que buscamos em todos os jogos”, desabafou Lorena.

“Infelizmente o futebol é assim, mesmo jogando bem tem situações que o resultado favorável vem. Mas eu só queria deixar claro que isso aqui é o Brasil. Esse é o nosso jeito de jogar, não vai faltar dedicação, nem trabalho, nem entrega para o nosso próximo adversário”, complementou a goleira.

Comemoração rápida da Seleção e foco na ‘revanche’

Em seguida, Lorena afirmou que o grupo precisa celebrar o triunfo, principalmente por representar um grande feito. No entanto, tem que ser um momento rápido, já que precisa iniciar preparação para o embate coma Espanha.

“Com certeza nós vamos comemorar hoje, porque quem assistiu ao jogo viu que colocamos o pé em todas as bolas, enfrentando uma grande seleção. Então temos que comemorar bastante, porque ganhamos no jeito brasileiro. Foi na raça, na entrega. Estou muito feliz, o grupo tá de parabéns. Agora é comemorar e amanhã já pensar na Espanha”, esclareceu Lorena.

A partida entre a Seleção Brasileira e a Espanha pela semifinal da Olimpíada vai ocorrer na próxima terça-feira (6), às 16h (de Brasília), no Estádio Vélodrome, em Marselha.

O duelo representa uma revanche para o Brasil, pois já enfrentou este mesmo adversário ainda na fase de grupos. Inclusive, foi o último compromisso antes de iniciar a fase mata-mata da competição. Na ocasião, as comandadas de Arthur Elias perderam por 2 a 0 e Marta foi expulsa.

