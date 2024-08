Na despedida de Éder, Criciúma leva a melhor sobre o Atlético

Neste sábado (3/8) Heriberto Hülse, em jogo que marcou a despedida do veterano Eder (brasileiro naturalizado italiano), o Criciúma fez excelente jogo e venceu o Atlético Mineiro por 2 a o. O jogo valeu pela 21ª rodada do Brasileiro e com os tentos do volante Higor Meritão e o zagueiro Wilker, o time segue com impressionante marca: fez gol em todos os jogos da competição. Assim, o Criciúma chega aos 24 pontos, em 12º lugar. Já o Galo, com mais este fracasso, parou nos 28 pontos, em nono lugar.

Galo melhor no primeiro tempo

O Galo teve maior posse. Porém, nos primeiros 15 minutos, foi o Criciúma que esteve mais perigoso. Bolasie, pela direita, fazia boas jogadas; Eder, entrando muito na área, estava com vontade dobrada para fazer um gol em seu último jogo como profissional. Sem Hulk, Paulinho e Vargas fizeram a dupla de ataque dos atleticanos, mas o primeiro chute de perigo foi de Arana, lateral bem adiantado, aos 15. Este lance acordou o time mineiro, que começou a apostar em chutes de fora da área para furar o bom bloqueio do time da casa.

Como também estava com dificuldade de finalização, o Criciúma também passou a assustar em chutes de longe, como um de Hermes que passou perto do gol de Matheus Mendes. E Bolasie chegou a fazer um gol, mas anulado por impedimento.

Criciúma se impões na etapa final

A etapa final começou a mil. Afinal, Bolasie por duas vezes quase marcou para o Criciúma. Mas o Atlético teve, numa grande jogada de Bernard, oportunidade perigosa e Vargas de cabeça, em outro lance quase marcou. Tudo antes dos sete minutos. O jogo seguia animado e, aos 12 saiu o primeiro gol. O Criciúma teve um escanteio pela esquerda e. após confusão na área, Wilker tentou o arremate e a bola sobrou para Meritão faze 1 a 0. O Galo teve chances, Scarpa acertou uma na trave. Mas a eficácia do Criciúma na bola parada era notável. Wilker Angel aproveitou jogada de Newton e concluiu para fazer 2 a 0.

O Galo tentou. Chegou num mesmo lance a acertar dias no travessão. Mas a bola só entrou no último ataque, numa cabeçada de Cadu. Mal teve saída de bola. Dessa forma, saiu derrotado por 2 a 1. Mas a verdade é que o Criciúma mereceu muito a vitória.

CRICIÚMA 2X1 ATLÉTICO

21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 3/8/2024

Local: Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

Público: 15,642

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho (Ronald, 38’/2ºT), Tobias Figueiredo, Wilker e Trauco (Marquinhos Gabriel, 45’/2ºT); Meritão, Newton, Hermes e Fellipe Mateus (Jonathan, 38’/2ºT); Bolasie (Maia, 45’/2ºT) e Eder (Allano, 15’/2ºT). Técnico: Cláudio Tencati.

ATLÉTICO: Matheus Mendes; Saravia (Rubens, 32’/2ºT), Battaglia, Alonso (Bruno Fuchs, 22’/2ºT) e Arana; Otávio (Fausto Vera, 14’/2ºT), Alan Franco, Gustavo Scarpa e Bernard (Zaracho, 14’/2ºT); Paulinho e Eduardo Vargas (Cadu, 22’/2ºT). Técnico: Gabriel Milito

Gols: Meritão, 12’/2ºT (1-0); Wilker, 19’/2ºT (2-0); Cadu, 50’/2ºT (2-1)

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Auxiliares: Mauricio Coelho Silva Penna e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Cartões Amarelos: Otávio, Junor Alonso (ATL)

