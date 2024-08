Éder se despede do futebol com vitória do Criciúma

Éder se despede do futebol onde começou. E com vitória - (crédito: Foto: Divulgação Criciúma)

A vitória do Criciúma sobre o Atlético Mineiro em Santa Catarina, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado(3/8), teve um sabor especial para o centroavante Éder. Afinal, foi o último jogo de sua carreira, já que ele anunciou a aposentadoria dos gramados. Assim, ele falou do momento de despedida.

“Sentimento de gratidão com esse clube, que me deu oportunidade de crescer , formar o Éder homem aqui embaixo da arquibancada”, declarou.

Carreira e nacionalidade na Itália

Aos 37 anos, o jogador nascido na pequena cidade de Lauro Müller , a 188 km da capital Florianópolis, sai de cena após construir uma carreira fora do Brasil. Afinal, já em janeiro de 2006, aos 20 anos, ele foi para a Itália, para defender o Empoli. Deu tão certo que Éder obteve a nacionalidade italiana e defendeu a seleção nacional do país (fez 6 gols em 26 jogos). Éder só deixou a Itália em julho de 2018, depois de passar por Frosinone, Brescia, Cesena, Sampdoria e Inter . Desse modo, Éder foi para o Jiangsu, na China, onde permaneceu por quase três anos.

Então, Éder voltou ao Brasil, contratado pelo São Paulo, em março de 2021. E, já na expectativa pelo fim de carreira, o centroavante retornou para o Criciúma, a casa onde se criou na categoria de base.

“Consegui o bicampeonato, uma Recopa, o acesso, gratidão a essa torcida”, disse.

Éder fala em ‘coração leve’

O jogador contou que, esta semana, realizou um treinamento intenso para que pudesse fazer uma saideira em alto estilo.

“Trabalhamos muito essa semana para poder dar o máximo e conseguir entregar essa vitória hoje. Saio com o coração leve porque o Éder entregou o máximo de verdade, foi o meu máximo. Eu só quero agradecer a esse clube maravilhoso”, concluiu

O placar deste sábado no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, fez com que o anfitrião conseguisse a segunda vitória em seis jogos. Já o Atlético perdeu a invencibilidade que era de quatro partidas. Dessa maneira, o balanço geral do embate entre os dois times fica assim: 22 jogos com 11 vitórias do Tigre, sete empates e cinco vitórias do Galo.

