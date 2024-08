Olimpíada: Marta é suspensa por dois jogos, mas CBF busca recorrer

A Seleção Brasileira feminina de futebol derrotou a França nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Paris, neste sábado, e avançou. No entanto, os torcedores brasileiros receberam uma péssima notícia. Marta, que foi expulsa na partida contra o Espanha, levou uma punição por jogo brusco grave. Com isso, ela pegou uma punição de dois jogos e, à princípio, está fora da semifinal.

A decisão foi no “Artigo14.1e” do código disciplinar e não cabe recurso. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi notificda antes do jogo deste sábado (03). No entanto, a CBF acionou seu departamento jurídico para tentar recorrer da decisão do comitê disciplinar da Fifa, mas ainda sem resposta final.

Fora das quartas de final contra a França, cumprindo a suspensão automática, Marta sofreu na arquibancada do Estádio de Nantes, até o apito final que garantiu a vitória brasileira, após quase 20 minutos de acréscimos. Além da alegria pela classificação, um alívio por saber que a entrada dura na espanhola Olga Carmona, que lhe rendeu o cartão vermelho na terceira rodada, não será seu último lance em uma Olimpíada.

Marta, aliás, participar de sua sexta edição dos Jogos Olímpicos. Tamanha longevidade, somada à excelência de quem já foi eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo. Se levar o ouro, será a brasileira mais velha a subir no lugar mais alto do pódio olímpico na história do esporte nacional.

