Hugo Calderano é derrotado por francês e perde bronze no tênis de mesa

Hugo Calderano foi derrotado por 4 sets 0 na tentativa de conquistar a medalha de bronze do tênis de mesa nos Jogos Olímpicos de Paris. Ele foi superado pelo francês Félix Lebrun, na manhã (tarde em Paris) deste domingo (4/8).

Hugo não superou a pressão imposta pelas arquibancadas lotadas da Arena Paris Sud 4 e foi derrotado por 4 games a 0 (parciais de 11/6, 12/10, 11/7 e 11/6).

Além do desejo de conquistar uma medalha inédita para o Brasil, Calderano jogava com a possibilidade de ser o primeiro mesa-tenista não asiático ou europeu a subir no pódio em uma edição de Jogos Olímpicos. Desde a implementação da modalidade no programa, em Seul-1988, a China estabeleceu amplo domínio. O país tem 61 das 118 medalhas distribuídas na competição.

Hugo realizou uma participação consistente na Cidade Luz. O brasileiro passou com certa tranquilidade pelo cubamo Andy Pereira, o espanhol Alvaro Robles, o francês Alexis Lebrun (irmão mais velho do algoz na briga pela medalha de bronze) e o sul-coreano Woojin Jang. Depois, o cenário mudou. A primeira derrota foi na semifinal, diante do sueco Truls Moregard.