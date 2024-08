Internacional x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h30

Internacional x Palmeiras - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

No Beira-Rio, neste domingo (4/8) Internacional e Palmeiras se enfrentam pela 21ª rodada do Brasileirão. As equipes buscam a recuperação na temporada. O Colorado está na 15ª posição com 20 pontos, e o Verdão, atualmente em terceiro lugar com 36. Os gaúchos somam dez partidas sem um triunfo. Em crise técnica, os visitantes perderam quatro dos últimos cinco jogos. Este duelo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão às 15h30, com um pré-jogo que tratará todas as informações sobre as equipes.

A cobertura da Voz do Esporte terá Diego Mazur na narração e a equipe se completa com João Miguel Lotufo nos comentários e Lucas Abdallah na narração. Dessa forma, confira Internacional x Palmeiras com a campeã do prêmio Aceesp de melhor Mídia Digital de 2023 (ao lado do UOL) clicar na arte acima a partir das 15h30.

