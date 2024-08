Vitor Roque volta a recusar proposta do futebol árabe

Vitor Roque está se esforçando para convencer o novo treinador Hansi Flick nesta pré-temporada do Barcelona. Após uma temporada sob o comando de Xavi Hernández, na qual o técnico catalão o colocou no mercado, o brasileiro tinha como objetivo impressionar comandante recém-chegado. Por conta disso, o atacante brasileiro teria recusado proposta do Al-Hilal, da Arábia saudita. As informações são do jornal catalão Mundo Deportivo.

Em busca de espaço no elenco, Vitor Roque reduziu suas férias, com o objetivo de estar 100% desde o primeiro dia. No entanto, esses esforços parecem não estar dando os resultados que o brasileiro esperava. Depois dos dois primeiros jogos, sendo o primeiro como titular contra o City e o segundo como reserva contra o Real Madrid, Roque parece não estar conseguindo se destacar completamente.

Por isso, o FC Barcelona estaria buscando uma saída para ele. O jogador, aliás, desperta interesse de clubes da Arábia Saudita, como já citado, e da Itália. Roque, ademais, já recusou uma primeira proposta árabe e, neste domingo, o jornalista Fabrizio Romano confirmou que o brasileiro também teria dito “não” a uma nova oferta.

O time de Neymar, que queria contar com o ex-jogador do Athletico Paranaense, mas Vitor Roque não pensa em se transferir para a liga saudita. Ele deseja triunfar no Barcelona ou, caso isso não seja possível, sua prioridade é se transferir para outro clube na Europa.

