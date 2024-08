Mila é relacionado para jogar pelo Grêmio após 10 meses

Volante está à disposição do técnico Renato Gaúcho para o confronto com o Athletico neste domingo (4) - (crédito: Foto: Divulgação/Grêmio)

O confronto do Grêmio contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, na tarde deste domingo (4), em Curitiba, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, pode ser especial para Mila. O volante voltou a ser relacionado após 10 meses. O jovem jogador está retornando de uma grave lesão no joelho direito.

O problema ocorreu na partida de volta da semifinal da Copa Rei Pelé, da Federação Gaúcha de Futebol, em 4 de outubro de 2023, no gramado sintético do estádio Passo D’Areia, contra o São José. Naquela ocasião, ele deixou o campo 10 minutos do segundo tempo, após marcar o gol de empate e relatar a lesão.

Mila enfrenta forte concorrência no elenco

Desde o diagnóstico, o meio-campista ficou 305 dias fora dos jogos. Nos últimos meses, ele treinou normalmente com os companheiros no CT Luiz Carvalho, buscando uma nova oportunidade. A liberação do Departamento Médico, por fim, ocorreu nas últimas semanas.

Atualmente, o jogador enfrenta muita concorrência por uma vaga no setor. Como um típico primeiro volante, Mila está atrás de Dodi, Ronald, Carballo, Du Queiroz, Villasanti, Pepê e Edenilson. Mesmo assim, seu retorno ao ambiente do vestiário inegavelmente foi motivo de celebração nos bastidores.

O Grêmio deverá confirmar eventuais preservações nos confrontos contra o Athletico-PR e Cuiabá, pelo Brasileirão, devido ao curto intervalo de recuperação. Dessa forma, o camisa 45 poderá ter a oportunidade de atuar. O grupo que está em Curitiba conta com 32 atletas à disposição de Renato Gaúcho.

