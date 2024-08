Bernal diz que Fluminense é um salto em sua carreira

Anunciado neste sábado (3) como novo reforço do Fluminense pelos próximos quatro anos, o meia uruguaio Facundo Bernal conversou com a Flu TV – canal oficial do clube – e, desse modo, falou suas primeiras palavras como jogador do Tricolor. E não faltaram elogios à instituição.

“Estou extremamente feliz. Sempre desejei dar esse salto na minha carreira, e o Fluminense, sendo uma das maiores equipes do Brasil, representa essa oportunidade. Como atual campeão da América, estou ainda mais contente com esse avanço profissional”, disse o uruguaio, que completou em seguida.

Investimento alto em Bernal

“Desde que soube da possibilidade de jogar no Fluminense, não hesitei em comunicar ao meu representante que queria estar aqui, que queria vestir a camisa do Tricolor”, concluiu o meia, de 20 anos.

O Fluminense, em suma, fez um grande investimento em Bernal. Especificamente, foram US$ 3,6 milhões, cerca de R$ 20 milhões, por 60% dos direitos do atleta, adquiridos do Defensor (URU), seu antigo clube. Além de Bernal, o clube também trouxe o atacante Kevin Serna e o zagueiro Ignácio, ambos vindos do futebol peruano.

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.