Morre Zé Nilo, volante bicampeão candango pelo Sobradinho nos anos 1980

Zé Nilo é o quinto em pé da esquerda para direita ao lado do goleiro Bocaiuva no pôster do Sobradinho campeão candango em 1985 - (crédito: Reprodução/Revista Placar)

O futebol do Distrito Federal perdeu neste domingo um tricampeão do Campeonato Candango. Bi com a camisa do Sobradinho nas temporadas de 1985 e de 1986 e um dos heróis do Gama no título local de 1990, José Nilo do Nascimento, o Zé Nilo, morreu aos 62 anos. O velório será no cemitério de Sobradinho, a partir das 15h, e o sepultamento às 17h.

Volante, Zé Nilo formou meio de campo histórico no Sobradinho ao lado de Filó e de Michael na segunda metade da década de 1980. À frente deles jogavam atacantes como Wellington, Régis, Toni e Jamil. O Leão da Serra inclusive participou da elite do Campeonato Brasileiro.

Velório do ex-volante do Sobradinho, Gama, Tiradentes e Taguatinga Zé Nilo (foto: Divulgação)

Em 1986, Zé Nilo fez um gol na campanha do bi do Sobradinho. Na edição de 1990, ele também deixou uma bola na rede na campanha do título do Gama no Candangão. Na capital, o cabeça de área passou por Tiradentes e Taguatinga, pelo quando conquistou a taça local na edição de 1993.

Companheiro de Zé Nilo no meio de campo do Sobradinho, Michael falou ao Correio sobre a passagem do amigo. "Um cara muito querido na cidade. Uma grande perda. Foi uma surpresa. Estamos todos muito tristes", afirmou o companheiro de time e de conquistas. Segundo Michael, Zé Nilo estava internado havia três semanas e passou por uma cirurgia.