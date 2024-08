Villareal contrata Nicolas Pépé, ex-Arsenal e Lille

O Villareal anunciou neste domingo (4), a contratação de Nicolas Pépé, que estava sem clube após o fim do seu contrato com o Trabzonspor, da Turquia. O clube espanhol, que recentemente arrecadou cerca de R$ 300 milhões com as vendas de Ben Brereton e Alexander Sörloth para o Southampton e Atlético de Madrid. Com isso, resolveu reforçar a posição de ponta, que estava carente após a saída repentina de Bertrand Traoré.

Pépé, de 29 anos, vem de uma temporada na Turquia onde marcou cinco gols e deu três assistências. Longe vai aquele jogador que encantou no Lille (22 gols e 11 assistências na Ligue 1 2018-19). O desempenho, portanto, fez o Arsenal pagar R$ 350 milhões por seus serviços em 2019.

Pépé treina no Villareal nesta segunda (5)

Esse valor, até os ‘gunners’ desembolsarem quase R$ 800 milhões por Declan Rice em julho de 2023, o fez o jogador mais caro da história do clube. Em Londres, as coisas não foram bem para Pépé. Tanto sob o comando de Unai Emery quanto com Mikel Arteta. Todavia, Pépé conquistou uma FA Cup (2020) e uma Carling Cup (2021).

Seu histórico, em resumo, inclui 27 gols e 21 assistências em 112 partidas antes ir para o Nice em 2022. Em seguida, Pépé foi para o Trabzonspor. Pépé já passou pelos exames médicos necessários e nesta segunda-feira (5) treinará com seus novos companheiros na Cidade Desportiva José Manuel Llaneza.

