Vila Nova x Paysandu: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta segunda-feira (5), o Vila Nova enfrentará seu último desafio pelo primeiro turno da Série B do Brasileirão. O confronto contra o Paysandu acontecerá no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, na casa do Tigrão, às 21h. As duas equipes se reencontram após as finais da Copa Verde, onde o Paysandu saiu vitorioso.

Onde Assistir

O canal Premiere transmite pelo sistema pay-per view o GOAT, pelo Youtube.

Como chega o Vila Nova

Agora, pela Série B, o Tigrão busca a revanche e mais três pontos para manter, desse modo, vivo o sonho do acesso. Atualmente, o Vila Nova ocupa a sexta posição com 29 pontos. Em caso de vitória, o time colorado alcançará 32 pontos, retornando, em resumo, à segunda posição e ficando apenas dois pontos atrás do líder Santos.

Como chega o Paysandu

O Paysandu, por sua vez, vem de duas derrotas consecutivas no torneio, o que complicou bastante os planos do Papão, que soma 23 pontos e está na 15ª colocação. A equipe comandada por Hélio dos Anjos espera, por fim, somar os três pontos para encerrar o primeiro turno fora da zona de rebaixamento. Para este confronto, aliás, o Paysandu poderá contar com o retorno de Lucas Maia, que estava suspenso na última rodada. Sem jogadores lesionados ou suspensos, afinal, o treinador da equipe paraense terá todo o elenco à disposição.

VILA NOVA X PAYSANDU

Campeonato Brasileiro – Série B – 19ª Rodada

Data e horário: 5/8/2024, às 21 horas (de Brasília)

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO)

VILA NOVA: Dênis Júnior; Elias, Jemmes, Quintero e Rhuan; Cristiano, Ralf e Igor Henrique; Henrique Almeida, Alesson e Júnior Todinho (Juan Christian). Técnico: Luizinho Lopes

PAYSANDU: Diogo Silva; Edilson, Carlão, Wanderson e Kevyn; Val Soares, João Vieira, Jean Dias e Cazares; Nicolas e Paulinho Bóia. Técnico: Hélio dos Anjos

Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa (PI)

Assistentes: Márcio Iglesias Araújo Silva (PI) e Alisson Lima Damasceno (PI)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

