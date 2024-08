Medalhista Caio Bonfim é convidado para volta olímpica em São Januário

Medalhista de prata na marcha atlética das Olimpíadas de Paris, o brasileiro Caio Bonfim foi convidado pelo Vasco para dar uma volta olímpica em São Januário antes de um jogo da equipe profissional nesta temporada. Primeiramente, é importante destacar que Caio Bonfim, marchista brasiliense, é torcedor declarado do Vasco. Sua mãe, Gianette Bonfim, também marchadora, já foi atleta do clube. Ela defendeu o Cruzmaltino no projeto olímpico montado pelo ex-presidente Eurico Miranda nos anos 2000.

Além da volta olímpica, a diretoria do Vasco está preparando, afinal, outras homenagens ao atleta. Em suma, uma camisa personalizada e uma placa serão entregues ao medalhista de prata. Ademais, sua mãe, Gianette, seu pai, João, e sua esposa, Juliana — todos vascaínos — também receberam convite para a ocasião.

Medalhista faz declaração de amor ao clube

“Sou vascaíno. Tenho um tio que é vascaíno e ele me influenciou bastante. Mas meu pai e minha mãe são vascaínos também. Minha mãe foi atleta do Vasco no centenário. O Eurico Miranda não quis montar um super time de futebol, basquete, com Charles Byrd, Vargas? Minha mãe fez parte desse elenco como marchista. Cresci com minha mãe atleta do Vasco e eu, vascaíno. Cresci vendo o Edmundo. Tem até uma jogada em que ele marcha (comemoração de gol sobre o Flamengo no Brasileiro de 97) e a gente falava que ele estava fazendo a marcha! Sou vascaíno mesmo. Acompanho e sofro, não tá fácil. Minha esposa é vascaína. Gosto de acompanhar”, declarou.

A ideia do convite, antes de tudo, surgiu do historiador do clube, Walmer Peres. O presidente atual do Vasco, Pedrinho, prontamente concordou com a sugestão, e a diretoria já fez o convite formal, faltando apenas ajustar as agendas. A informação inicial do convite, por fim, foi do perfil “Podcast Cruzmaltino”.

Caio Bonfim retornará de Paris somente após o dia 11 de agosto. O próximo jogo do Vasco em São Januário, após essa data, será no dia 26 de agosto, contra o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro.

