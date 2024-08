Meio-campista vai deixar o Boca Juniors por quase R$ 115 milhões

Jogador de 22 anos de idade vai reforçar clube que conta com grandes estrelas - (crédito: Foto: Divulgação/Boca Juniors)

Além de Pol Fernández, nome em tratativa avançada com o São Paulo, outro meio-campista do Boca Juniors está perto de deixar o clube. É o caso de Equi Fernández, figura que vai reforçar um clube da Arábia Saudita.

De acordo com informação que foi assegurada pelo jornalista argentino César Luis Merlo, o Al-Qadisyah vai pagar a multa rescisória que consta no vínculo de Equi nas próximas 48 horas. Algo que, naturalmente, faz com que o Boca não tenha qualquer poder de tentar vetar a negociação.

Desse modo, o valor total da negociação (sem contar os impostos) ficará em 20 milhões de dólares. Na cotação de momento, esse montante equivale a R$ 114,7 milhões. Após a confirmação da transferência, Equi Fernández vai assinar com o clube saudita por cinco anos.

Formado nas categorias de base do Boca Juniors, o nome de 22 anos de idade estreou entre os profissionais no ano de 2021. De lá pra cá, ele fez 66 partidas com dois gols, três assistências e o título da Supercopa Argentina, em 2022. Recentemente, ele esteve na seleção olímpica da Argentina que caiu nas quartas de final, contra a França, em Paris.

O clube para onde vai o jogador argentino está se comportando de maneira agressiva no mercado após voltar à primeira divisão da Arábia Saudita. Nesse sentido, a representação árabe contratou figuras como o zagueiro espanhol Nacho (ex-Real Madrid) e o atacante gabonês Aubameyang, de rodagem por clubes importantes como Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona e Chelsea.

