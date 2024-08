Monsoon, clube caçula do RS é campeão da Segundona Gaúcha. Que venha a elite!

Jogadores e o staff do Monsoon posam com o título da Segundona Gaúcha - (crédito: Foto: Wesley Santos / Monsoon FC)

O Moonson, clube caçula do Rio Grande do Sul e que já havia garantido um inédito acesso para a elite do Campeonato Gaúcho em 2025, conquistou este domingo o título da Segundona-2024. A façanha veio após a vitória nos pênaltis sobre o Pelotas por 4 a 3, após empate no tempo normal em 0 a 0 (mesmo placar de jogo de ida).

Fundado em novembro de 2021, o Monsoon é um clube-empresa, que conta com o investimento do Grupo Monsoon International e que, no Brasil, tem parceria com empresário Lucas Pires, ligado às lutas de MMA. O clube não tem estádio próprio, mas aluga o estádio João Moreira, que pertence à familia de Ronaldinho Gaúcho. Porém, como o local tem capacidade para apenas 1.500 pessoas, o Monsoon vem mandando seus principais jogos no Passo D’Areia, do São José.

O Pelotas, apesar do vice, também subiu e, assim, está de volta à elite. Diferentemente do Monsoon, o Pelotas é uma das mais tradicionais agremiações do Rio Grande do Sul. Já ganhou o Estadual (em 1930) e ostenta cinco vices. É o arquirival do Brasil, também de Pelotas.

