Grêmio, com reservas, vence a primeira fora de casa no Brasileirão

Neste domingo (4/8), na Arena da Baixada, o Grêmio visitou o Athletico usando o seu time reserva. O Furacão também entrou com um mistão. Afinal, ambos pouparam astros para o meio da semana, para os jogos de volta da oitavas de final da Copa do Brasil. Mas quem levou a melhor foi o time gremista. Fazendo um bom jogo e marcado dois gols antes dos 25 minutos, venceu fora de casa por 2 a 0, gols de Gustavo Martins e do colombiano Monsalve. Este último foi um dos melhores em campo, juntamente com Edenílson.

Esta foi a primeira vitória do Grêmio como visitante neste Brasileirão. E seu terceiro jogo sem levar gol. Com isso, o time pula para os 21 pontos, fora da zona de rebaixamento. O Athletico parou nos 28 pontos, em nono lugar.

Monsalve faz a diferença para o Grêmio

O Grêmio fez belo primeiro tempo, jogando em velocidade e envolvendo o Furacão. Assim, saiu na frente aos 17 minutos. Monsalve sofreu falta de Gamarra perto da área. Edenílson cobrou, o goleiro Leo Linck fez a defesa parcial. Gustavo Martins ficou com a sobra e cabeceou para nova defesa parcial de Leo Linck. Contudo, a bola voltou de novo para Gustavo Nunes , que bateu e desta vez mandou na rede. Grêmo 1 a 0.

Dois minutos depois, um erro incrível do goleiro Leo Linck resultou no segundo gol gremista. Gamarra atrasou para o arqueiro, que recebeu pressão e acabou perdendo para Monsalve, que apenas tocou para a rede. E o colombiano cehou a fazer mais um gol, porém anulado por falta. E no fim da etapa, Monsalve fez ótima jogada, obrigando Leo Linck a fazer ótima defesa.

Furacão sem sucesso no ataque

No segundo tempo, o Grêmio recuou e passou a oferecer mais espaços para o Furacão, que voltou com três mudanças. Primeiramente, o treinador Martin Varini deixou de lado o esquema de três zagueiros (o lateral Esquivel não funcionou bem) e entrou com um esquema mais ofensivo com a entrada de Pablo. Contudo, o time paranaense não conseguia sucesso.

Em contra-ataques, os gremistas ofereciam perigo. Edenilson obrigou Leo Linck a fazer boa defesa e Du Queiroz fez um gol que acabou anulado. O Furacão viu Rafael Cabral fazer boa defesa e também teve um gol corretamente anulado. Assim, como o placar seguiu inalterado, o jogo ficou mesmo no 2 a 0. Enfim, o Grêmio venceu fora de casa.

ATHLETICO 0X2 GRÊMIO

Campeonato Brasileiro – 21ª Rodada

Data: 4/8/2024

Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

Público: 27.205

Renda: R$ 1.080.790,00

ATHLETICO: Léo Linck; Kaique Rocha (Cuello, Intervalo), Gamarra e Esquivel; Erick (Madson, Intervalo), Gabriel, Christian (Canobbio, 25’/2ºT) e Zapelli (Pablo, Intervalo); Nikão (Fernandinho, 13’/2ºT), Julimar e Di Yorio. Técnico: Martin Varini

GRÊMIO: Marchesín; Fábio, Gustavo Martins, Natã e Mayk (Reinaldo, 35’/2ºT); Pepê (Ronald, 29’/2ºT), Di Yorio, Edenilson e Nathan (Du Queiroz, 29’/2ºT); Monsalve (Aravena, 19’/2ºT)e Gustavo Nunes. Técnico: Renato Gaúcho.

Gols: Gustavo Martins, 17’/1ºT (0-1); Monsalve, 20’/1ºT (0-2)

Árbitro: Matheus Candançan (SP)

Assistentes: Daniel Marques (SP) e Schumacher Gomes (PB)

VAR: Rodrigo Dalonso (SC)

Cartões amarelos: Gamarra, Cuello (ATH)

Cartões Vermelhos:

