Courtois compara Endrick a Hazard e alerta: ‘Tem que se acalmar um pouco’

O goleiro Thibaut Courtois, do Real Madrid, elogiou o brasileiro Endrick após a derrota por 2 a 1 para o Barcelona em um amistoso de pré-temporada no último sábado. O belga comparou o jovem de 17 anos, ex-Palmeiras, ao compatriota Eden Hazard, com quem jogou no Chelsea e no próprio clube merengue.

De acordo com a imprensa espanhola, Courtois comentou que Endrick tem se mostrado bastante exigente consigo mesmo durante a pré-temporada do Real Madrid, reclamando e se estressando após lances incompletos ou gols perdidos.

“Ele não é muito alto, mas tem pernas muito fortes. É um pouco como Eden (Hazard) quando o conheci no Chelsea. Também tinha pernas fortes. Você pode acertá-lo e ele ainda ficará de pé. Endrick também tem muita força no chute. No treinamento, eu o vi chutar forte”, disse o goleiro.

“Acima de tudo, acho que ele tem que se acalmar um pouco. Não sei se ele está um pouco nervoso, mas ele vai melhorar cada vez mais”, completou Courtois.

O Real Madrid volta a campo na próxima terça-feira (6) para enfrentar o Chelsea em mais um amistoso nesta pré-temporada. A estreia oficial do time na temporada 2024/25 será no dia 14 de agosto, contra a Atalanta, na final da Supercopa da Europa.

