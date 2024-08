Pedro Henrique sobre volta do Corinthians ao Z4: ‘Não é tragédia’

Neste domingo (4), o Corinthians empatou por 1 a 1 com o Juventude, na Neo Química Arena. O único gol do Timão foi de Pedro Henrique, mas insuficiente para evitar que o time voltasse a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Autor do gol corintiano, o atacante acredita o time pode sair da má fase, pois existe trabalho dentro do elenco e espera apoio da torcida.

“Não é tragédia. Trabalhamos muito para as coisas acontecerem. Trabalhamos muito, bastante. Temos que analisar os pontos positivos, acertar os negativos e se unir. A gente sabe da nossa capacidade. Melhoramos muito já do que vinhamos fazendo no primeiro semestre. Cabeça erguida e ficar junto do nosso torcedor”, declarou.

Se o coletivo não vai bem, o individual foi importante. O gol marcado contra o Jaconero foi o primeiro desde a sua chegada ao Corinthians e Pedro Henrique não escondeu a sua satisfação.

“Pra mim é de suma importância o gol. Todo jogador do ataque precisa de gol para ter confiança. Não foi um semestre bom pelas lesões. São coisas do futebol É um pouco do que posso oferecer para a equipe. Feliz pelo gol, mas não posso estar feliz por completo porque não veio a vitória”.

