Ponte Preta bate Avaí e engata sexto triunfo consecutivo em casa na Série B

A Ponte Preta manteve a boa fase na Série B do Brasileiro. Com gol do artilheiro Jeh, a equipe de Campinas venceu por 1 a 0 o Avaí neste domingo (4/8), no Moisés Lucarelli, e pulou para a nona colocação. Além disso, a Macaca alcançou o sexto triunfo seguido no campeonato.

O domínio catarinense na primeira etapa não foi o suficiente para colocar o Leão em vantagem. O time criou oportunidades, mas não conseguiu superar o goleiro Luan. No retorno do intervalo, a Macaca foi mais atuante e chegou ao gol.

Pela 20ª rodada da Série B, o Avaí buscará a reabilitação na sexta-feira, às 19h15, na Ressacada, contra o Operário-PR. Já a Ponte Preta visita o Coritiba no Couto Pereira, no próximo domingo, às 16h.

