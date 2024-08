Série D: Veja os confrontos das oitavas de final

A Série D conheceu, neste final de semana, os confrontos das oitavas de final. Afinal, foram realizados os últimos jogos da segunda fase. A CBF, vale lembrar, ainda vai detalhar as datas e horários dos duelos.

Dos 16 duelos, 10 contaram com a partida volta neste domingo (04). Um dos destaques foi a vitória do Brasil de Pelotas (RS), semifinal do Gauchão-2024, por 3 a 0 sobre o Água Santa, finalista do Paulistão no ano passado. Na partida de ida, os gaúchos já tinham vencido por 2 a 1. Assim, é claro, avançou.

Confira a tabela da Série D

Mas outro gaúcho não teve a mesma sorte. Afinal, o Novo Hamburgo, campeão estadual em 2017, perdeu de 1 a 0 para o Maringá, finalista do Paranaense deste ano. Na ida, no RS, o Cachorro já tinha vencido por 4 a 2. Outro paranaense que avançou neste domingo (04) foi o Cianorte, após vencer o Costa Rica-MS duas vezes.

Outras sete equipes avançaram neste domingo: Retrô (PE), Altos (PI), Treze (PB), Manaus (AM), Itabaiana (SE), Brasiliense e Anápolis (GO). Já no último sábado (03), Manauara (MA), Iguatu (CE), Porto Velho (RO), Portuguesa (RJ), Nova Iguaçu (RJ) e Inter de Limeira (SP) passaram.

Vale lembrar que os quatro primeiros colocados da Série D, ou seja, os semifinalistas, jogarão a Série C de 2025. Os duelos nas quartas de final serão da seguinte forma: 1ª melhor campanha x 8ª melhor campanha; 2ª melhor campanha….

Confira os duelos das oitavas de final da Série D

Retrô x Manaura

Altos x Treze

Manaus x Iguatu

Itabaiana x Porto Velho

Brasil de Pelotas x Brasiliense

Portuguesa x Maringá

Inter de Limeira x Nova Iguaçu

Cianorte x Anápolis

Obs: Os times à direita fazem o segundo jogo em casa

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook