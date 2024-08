Novorizontino bate Goiás e fecha 1º turno na vice-liderança da Série B

O Novorizontino confirmou o status de grande surpresa da Série B do Brasileiro. Afinal, com a vitória por 2 a 1 sobre o Goiás, na noite deste domingo (4), o Tigre fechou o primeiro turno na vice-liderança. Além disso, chega a nove partidas de invencibilidade no campeonato.

Rodolfo e Luisão, no começo de cada um dos tempos, anotaram os gols do Aurinegro na partida disputada no Jorge Ismael Di Biasi, o Jorjão, em Novo Horizonte. Ángelo Rodríguez descontou para o Esmeraldino.

Veja a classificação da Série B do Brasileiro

Enquanto o time do interior paulista garante a segunda posição ao término do primeiro turno, o goiano aparece no meio da tabela e se distancia, portanto, do pelotão de acesso.

Com o triunfo, o Novorizontino chega a 33 pontos, um a menos que o líder Santos. Tal pontuação, aliás, assegura o segundo lugar ao desfecho do primeiro turno independentemente dos demais resultados no complemento da rodada. O Goiás, por outro lado, estaciona nos 25 somados, em décimo na tabela. A diferença para o último time no G4, aliás, é de quatro pontos.

Na 20ª rodada, a que abre o segundo turno, o Novorizontino visita o CRB no próximo domingo (11), às 18h30, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. No dia seguinte, às 21h, o Goiás recebe o Ceará, na Serrinha, em Goiânia. Antes, porém, o Esmeraldino terá pela frente o duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo contra o São Paulo será na quinta-feira, às 20h, novamente na Serrinha.

