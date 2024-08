Thiago Silva completa 150 jogos pelo Fluminense: ‘Marca expressiva’

Desde que retornou ao Fluminense, Thiago Silva trouxe experiência e qualidade ao sistema defensivo do Fluminense e contribuiu para a reação no Campeonato Brasileiro. No triunfo por 1 a 0 sobre o Bahia, no Maracanã, o zagueiro completou 150 partidas com a camisa tricolor. Antes mesmo do duelo, o jogador falou com entusiasmo sobre a marca.

“Uma marca expressiva, importante para mim, em casa, com o público presente. Eu acho que isso representa muito para mim e para minha família. Acho que é um momento importante para o clube também, essa minha volta. Espero que eu possa continuar dando conta do recado, junto aos meus companheiros, e fazer o Fluminense vencer novamente”, disse.

Com o camisa 3 em campo foram quatro vitórias em quatro jogos e nenhum gol sofrido. Diante de mais de 50 mil torcedores, Thiago novamente foi impecável e esbanjou tranquilidade na marcação e experiência ao cobrar e orientar os companheiros.

Calendário do futebol brasileiro

O jogador falou sobre o calendário do futebol brasileiro. O Fluminense teve apenas um dia de preparação para o duelo com o Bahia, visto que enfrentou o Juventude pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, em Caxias do Sul. Nesta partida, a comissão técnica preferiu poupar o atleta.

“Acho que a logística é complicada, o Brasil é um país muito grande. Não tem muito tempo para recuperar e logo tem uma viagem, um jogo importante. E logo depois desse já tem outro jogo importante da Copa do Brasil, depois vem um clássico, depois vem Libertadores, enfim… Esse é um momento em que a gente tem que estar o mais equilibrado possível e atento a todas a situações, principalmente de recuperação”, afirmou.

“Isso vai ser importante para a gente fazer o nosso papel e performar da melhor maneira possível. Isso é algo que a gente fala muito aqui dentro, pois desempenhando bem a vitória está mais próxima. É desgastante, mas eu vim para cá sabendo de todas essas dificuldades e por isso estou mais preparado do que nunca”, concluiu Thiago.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.