Brasileiros se irritam com Rebeca fora do pódio na Olimpíada: ‘Roubo’

A torcida brasileira demonstrou descontentamento com a ausência de Rebeca Andrade no pódio na final individual da trave. A ginasta se apresentou, nesta segunda-feira (05), na Olimpíada, e ficou apenas na quarta colocação. A pontuação foi de 13.933, pouco atrás da terceira posição. No caso, a medalha de bronze ficou com a italiana Manila Esposito, com 14.000 pontos. A indignação dos brasileiros com a nota da ginasta se comprova com a frase “Que roubo foi esse” entre os assuntos mais comentados do X, o antigo Twitter.

Que roubo foi esse gente? Roubaram demais cara! As apresentações e desequilíbrios das 3 meninas do pódio, e a apresentação da Rebeca. INADMISSÍVEL!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/yZ9XwQuNnG — Bea Poleto (@beapoleto) August 5, 2024

QUE ROUBO FOI ESSE pic.twitter.com/T0z0Pjjyxt — m. in olympic era ???????? (@hablamari_) August 5, 2024

Os brasileiros, na grande maioria, argumentaram, nas redes sociais, que Rebeca deveria estar entre as três melhores atletas da trave por não ter caído. A situação ocorreu com a terceira e segunda colocadas, a italiana Manila Esposito, e a chinesa Yaqin Shou.

No entanto, os especialistas na ginástica explicam que, mesmo que elas não tenham se mantido na trave, fizeram movimentos mais complexos. Ou seja, a pontuação de dificuldade delas foi superior a da atleta brasileira. Além disso, alguns internautas indicaram que Rebeca teria simplificado a sua apresentação em comparação à fase de classificação. Etapa em que teve notas maiores.

Opinião dos especialistas em ginástica para a nota de Rebeca

Os ex-ginastas Diego Hipólito e Daiane dos Santos avaliaram o desempenho de Rebeca e as razões que fizeram ela receber uma pontuação baixa.

“Foi uma série mais pausada. Não tem a série com a nota de partida mais alta, o máximo que ela poderia tirar era 15.700. Ela geralmente apresenta séries mais difíceis, com nota de partida mais alta, então isso comprometeu a nota final”, esclareceu Diego.

“Na classificatória, ela tinha uma nota de partida de 6.100. Hoje, a nota de partida foi 5.700. Ela não teve quedas, teve alguns desequilíbrios durante a série, mas o que faltou hoje pra nossa Rebeca Andrade foi realmente as bonificações ligadas”, complementou Daiane.

Mesmo assim, o ex-atleta da modalidade, Diego Hipólito, acredita que a nota de Rebeca deveria ser maior.

“A nota, óbvio, que foi baixa. Ao meu ver, foi uma série que deveria merecer a prata. A gente sabe que é um esporte subjetivo, decidido por pessoas subjetivas. É visível que foi uma série firme. Final olímpica, última competidora, não tem grandes falhas, entrou bem, já entrou com uma nota de classificação 14.500, tirar um 13.933 (na final), pra mim, foi totalmente injusto”, concluiu o comentarista.

Feitos históricos de Rebeca

Rebeca Andrade ainda vai disputar mais uma decisão da ginástica na Olimpíada, nesta segunda-feira (5). Afinal, ela volta para a apresentação do solo, final na qual é uma das favoritas a ir ao pódio. Esta será a última prova de ginástica artística com a presença de atletas brasileiros. A norte-americana, principal nome da modalidade a nível mundial também não ficou entre as três melhores na trave. A pontuação também foi prejudicada por uma queda do aparelho.

Até aqui, Rebeca já conquistou três medalhas nesta edição dos Jogos Olímpicos em Paris. No caso, duas de prata no salto e no individual, além da de bronze por equipes na ginástica. Com os resultados, ela se tornou a atleta brasileira com mais medalhas na história dos Jogos Olímpicos com Robert Scheidt e Torben Grael, com cinco conquistas.

