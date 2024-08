Abel repete clima de ‘contra todos’ e blinda Palmeiras para decisões

A partida entre Palmeiras e Flamengo pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, já começou. Pelo menos para o técnico Abel Ferreira. O treinador, em coletiva após o empate contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, convocou a torcida para o Allianz Parque, criticou os jornalistas e retomou o lema “contra tudo e contra todos”.

“Esse ano vai ser contra tudo e contra todos. Muitas vezes criam-se notícias, inventam-se, dizem que as lideranças isso e aquilo. Isso é só para gerar notícia, é falso, ruim, jornalismo raso, baixo. Parece que cheguei aqui há quatro dias. Não estou aqui há quatro dias, estou há quatro anos. Não preciso que falem bem de mim, preciso que me respeitem como homem, como português, só preciso que me respeitem. O que fazem os jogadores comigo ou a direção, é isso que exijo dos outros, respeito. Não vou respeitar quem não me respeita”, disse Abel, que prosseguiu.

“Para aqueles que estão distraídos, mau intencionados, oportunistas, para aqueles que têm inveja do Palmeiras, são nesses períodos que temos que ver quem está do nosso lado, que são aqueles que querem continuar a pertencer e ajudar esse grupo a continuar a ganhar. A força tem que vir de dentro, todos somos um não é só nas vitórias”, completou.

Abel já usou mesmo lema no passado

Contudo, esta não é a primeira vez que Abel Ferreira adota esta estratégia. Afinal, em 2021, o Verdão passou por muitas dificuldades no começo da temporada. Na ocasião, o Palmeiras perdeu o Campeonato Paulista, a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, além de uma atuação ruim no Mundial de Clubes.

Após as decepções, os muros do Allianz Parque chegaram a ser pichados. Além disso, algumas sedes da Crefisa também chegaram a ser danificadas. Assim, neste momento, o treinador palmeirense surgiu para rebater as críticas e criar o lema ”contra tudo e contra todos”.

O discurso deu certo, já que, no final do ano, o Palmeiras viria a conquistar a Libertadores em cima do Flamengo, rival desta quarta-feira. O lema virou um mantra, não só para os jogadores como para a torcida, que ecoava o grito nas arquibancadas do Allianz Parque.

Agora, o treinador espera que o mantra aparece novamente para conseguir fazer o Palmeiras ressurgir na temporada. O Verdão encara o Flamengo nesta quarta-feira (7), às 20h, no Allianz, pelo jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil, precisando inverter uma derrota de 2 a 0.

Além disso, na semana seguinte, o Palmeiras inicia o duelo contra o Botafogo, pelas oitavas de final da Libertadores. Abel sabe que a equipe precisa melhorar para não dizer adeus as duas competições mais importantes para a equipe no ano. Assim, a aposta no mantra aumenta ainda mais.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.