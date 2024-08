PSG empresta Xavi Simons novamente ao RB Leipzig, da Alemanha

Xavi Simons voltará ao RB Leipzig em mais uma temporada - (crédito: - Foto: John Thys/AFP via Getty Images)

O Paris Saint-Germain anunciou, nesta segunda-feira (5), que irá emprestar o meia Xavi Simons novamente emprestado ao RB Leipzig por mais um ano. Assim, um dos principais destaques da Holanda na Eurocopa 2024 permanecerá no clube da Bundesliga.

Depois que declarou que não pretendia permanecer na equipe parisiense, o jogador despertou interesse de outros clubes do Velho Continente. O Bayern de Munique liderava a corrida para contratá-lo, de acordo com o portal L’Équipe. No entanto, não conseguiu trazer o atleta para a próxima temporada.

Simons optou por retornar a Leipzig, visto que se destacou no elenco do técnico Marco Rose na temporada passada. Ao todo, foram 43 partidas, marcando oito gols e registrando 15 assistências.

Revelado pelo Barcelona, o jogador chegou ao PSG em 2019. Em seguida, jogou pouco nos parisienses em 2020/21 e 2021/22, sendo cedido pelos franceses aos neerlandeses do PSV Eindhoven, em 2022/23, e ao Leipzig, em 2023/24.

O meio-campista holandês Xavi Simons está mais uma vez emprestado sem opção de compra ao RB Leipzig pela temporada 24-25, após um exercício convincente com a equipe da Bundesliga em 23-24. O Paris Saint-Germain deseja a Xavi uma ótima temporada no RB Leipzig.

