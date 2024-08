Rebeca Andrade lava a alma dos brasileiros e ‘trava’ web com ouro

Rebeca Andrade brilhou na final do solo e levou o ouro - (crédito: Foto: AFP via Getty Images)

Posteriormente a ausência no pódio na final da trave, a medalha de ouro histórica de Rebeca Andrade na final do solo nos Jogos Olímpicos de Paris lavou a alma dos brasileiros. A esperada conquista dourada da ginasta deixou a internet ‘travada’ com a repercussão da conquista. O termômetro da vitória foi X (antigo Twitter), onde o nome da atleta ficou entre os mais comentados.

Rebeca Andrade brilhou na final do solo e levou o ouro – Foto: AFP via Getty Images

A brasileira foi a segunda a executar seus movimentos no solo. Com a nota de 14.166, a ginasta logo assumiu a ponta e aguardou a participação das outras atletas. Simone Biles foi a 7ª a fazer sua apresentação. Principal concorrente de Rebeca, a americana acabou saindo do espaço delimitado por duas vezes e recebeu a nota de 14.133. Mas ainda tinha Jordan Chiles, outra americana com chance de faturar o ouro. Entretanto, com 13.766, ela ficou em terceiro, resultado que confirmou a vitória da agora maior medalhista olímpica do Brasil.

No X, os torcedores acompanharam com apreensão e expectativa a disputa. No fim, explosão e muita festa para Rebeca Andrade e seu ouro histórico. Além disso, os brasileiros também exaltaram a disputa com Biles, que acabou reverenciando a brasileira no pódio.

Veja algumas reações:

Tinha gente q dizia: "Ah, mas o ouro olímpico da Rebeca foi pq a Simone Biles desistiu em Tóquio". Pois peguem essa foto! Peguem essa reverência! É A MAIOR ATLETA DA HISTÓRIA DO BRASIL! pic.twitter.com/XjkQ2R7FZM — Felipe Neto ???? (@felipeneto) August 5, 2024

O público cantando o hino nacional a plenos pulmões, Rebeca se emocionando no lugar mais alto do pódio e eu chorando junto pic.twitter.com/d1HQ2ewx7c — Viúva Daher. (@badviuv) August 5, 2024

EU NÃO VI PELE

EU NÃO VI AYRTON SENNA

MAS EU VI REBECA ANDRADEE

????????pic.twitter.com/eD6rBtckwE — sccp dii. ???????? (@dmsgsccp) August 5, 2024

"Tem certeza? Tem certeza, gente?" SIM, REBECA ANDRADE, VOCE GANHOU SEIS MEDALHAS E TERMINOU #Paris2024 com UM OURO MERECIDO DEMAIS!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/EsKLUyBoJ2 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) August 5, 2024

REBECA ANDRADE É OURO! ???? DERROTOU A SIMONE BILES 6 MEDALHAS OLÍMPICAS A MAIOR MEDALHISTA OLÍMPICA NA HISTÓRIA DO PAÍS A MAIOR ATLETA OLÍMPICA DO BRASIL! pic.twitter.com/X782wVQMoT — NBA da bad (@NBAdabad) August 5, 2024

Rebeca Andrade se torna a maior medalhista do Brasil em Olimpíada

Com o ouro na final do solo, Rebeca Andrade chegou a sua 6ª medalha olímpica e assumiu o posto de maior medalhista do Brasil em Jogos Olímpicos. São dois ouros, três pratas e um bronze. Ela ultrapassou Robert Scheidt e Torben Grael, dupla que possui cinco medalhas cada.

